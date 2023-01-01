Рудин. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию первый роман Ивана Тургенева, написанный в 1855 году. Н. А. Некрасов писал о Рудине, что это личность «могучая при всех слабостях, увлекательная при всех недостатках». Человек интеллигентный и образованный, эрудированный и красноречивый, исповедующий высокие идеалы, он оказался беспомощным в воплощении своих стремлений, не сумел обрести счастье, не оценил любовь



Рудин слушать на видеосервисе Wink.