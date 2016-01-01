Рудин. Иван Тургенев (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

По праву роман «Рудин» может называться лучшим романом Тургенева. В произведении затронута, любимая Тургеневым, тема трагедии русской интеллигенции. Что происходит с человеком, который не может решиться и совершить поступок? К чему приводит бездеятельность человека? Приводит к погибели себя и близких. Проза актуальна и на сегодняшний день. Автор очень четко и ясно выражал свое мнение. Социальная и политическая составляющая в этом произведении очень деликатно вплетена в сюжет, а психологические портреты героев очень точны. © Издательство Гельветика



Рудин слушать на видеосервисе Wink.