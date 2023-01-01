«Рождественский романс». Послевоенное возрождение русской поэзии (Лекции Arzamas). Дмитрий Быков,Андрей Немзер,Олег Лекманов,Александр Архангельский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Просветительский проект «Arzamas» и продюсерский центр «Вимбо» представляют циклы лекций по истории и литературе. Прошлое и современность, история и власть, поэзия и проза – обо всeм этом, и не только, рассказывают профессиональные и компетентные лекторы своим слушателям. Из курса лекций «Рождественский романс». Послевоенное возрождение русской поэзии» вы узнаете о том, зачем Бродский смешал луну со звездой, Новый год – с Рождеством, а Москву – с Петербургом как Окуджава прячет цитаты в простом на первый взгляд стихотворении и с чем он на самом деле прощается как Заболоцкий растянул мгновение, преодолел смерть и написал самыми простыми словами загадочное стихотворение и как Самойлов проклинает свой век, получая за это Государственную премию. А расскажут обо всем этом журналист и писатель Дмитрий Быков литературовед и педагог Олег Лекманов литературовед, журналист и педагог Александр Архангельский и историк литературы, критик, профессор НИУ ВШЭ Андрей Немзер. Культовые просветительские лекции – профессионально, увлекательно и познавательно. Слушайте с пользой для себя!



«Рождественский романс» слушать на видеосервисе Wink.