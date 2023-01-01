«Рождественский романс». Послевоенное возрождение русской поэзии (Лекции Arzamas). Дмитрий Быков,Андрей Немзер,Олег Лекманов,Александр Архангельский
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«Рождественский романс». Послевоенное возрождение русской поэзии (Лекции Arzamas). Дмитрий Быков,Андрей Немзер,Олег Лекманов,Александр Архангельский

«Рождественский романс». Послевоенное возрождение русской поэзии (Лекции Arzamas). Дмитрий Быков,Андрей Немзер,Олег Лекманов,Александр Архангельский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары48 мин16+

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Сюжет

Просветительский проект «Arzamas» и продюсерский центр «Вимбо» представляют циклы лекций по истории и литературе. Прошлое и современность, история и власть, поэзия и проза – обо всeм этом, и не только, рассказывают профессиональные и компетентные лекторы своим слушателям. Из курса лекций «Рождественский романс». Послевоенное возрождение русской поэзии» вы узнаете о том, зачем Бродский смешал луну со звездой, Новый год – с Рождеством, а Москву – с Петербургом как Окуджава прячет цитаты в простом на первый взгляд стихотворении и с чем он на самом деле прощается как Заболоцкий растянул мгновение, преодолел смерть и написал самыми простыми словами загадочное стихотворение и как Самойлов проклинает свой век, получая за это Государственную премию. А расскажут обо всем этом журналист и писатель Дмитрий Быков литературовед и педагог Олег Лекманов литературовед, журналист и педагог Александр Архангельский и историк литературы, критик, профессор НИУ ВШЭ Андрей Немзер. Культовые просветительские лекции – профессионально, увлекательно и познавательно. Слушайте с пользой для себя!

«Рождественский романс» слушать на видеосервисе Wink.

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