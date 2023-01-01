Роза и семь братьев. Луиза Мэй Олкотт (книга, 1876) слушать онлайн
1876, Аудиокнига
Классика, Детская литература528 мин12+
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О книге
«Роза и семь братьев» – повесть Луизы Мэй Олкотт, знаменитой американской писательницы, автора романа «Маленькие женщины». Тринадцатилетняя Розы Кэмпбелл теряет родителей и попадает в многочисленную семью своих родственников. Помимо дядей и тетей, девочка обретает семь двоюродных братьев. До�брая книга о дружбе, любви и преданности.
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