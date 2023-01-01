Россия в ее иконе. Евгений Трубецкой (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Представляем вашему вниманию аудиоверсию сборника «Россия в русской иконе» известного русского философа, правоведа, публициста и общественного деятеля Евгения Николаевича Трубецкого. В сборник вошли три лекции автора: –«Умозрение в красках» – наряду с размышлениями о смысле жизни, автор �рассказывает об архитектуре древних русских храмов, иконописи и ее символическом языке. –«Два мира в древнерусской иконописи» рассказ о языке символических начертаний и образов иконы. –«Россия в ее иконе» – рассказ о духовном и национальном подъеме России XIV-XV веков, на примере работ самых известных иконописцев того времени: Феофана Грека и Андрея Рублева.



Россия в ее иконе слушать на видеосервисе Wink.