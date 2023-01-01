WinkАудиокнигиРоссия и Япония в 1904-1905 гг.: случайно проигранная война?. Алексей Киличенков
Россия и Япония в 1904-1905 гг.: случайно проигранная война?. Алексей Киличенков (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Нон-фикшн16+
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Сюжет
В ходе лекции были освещены проблемы взаимосвязи Русско-японской войны с революцией 1905-1907 гг., причины фатального невезения русского флота и другие вопросы. Алексей Киличенков, доктор исторических наук, профессор РГГУ.
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