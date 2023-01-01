Россия и Европа. Часть 2. Николай Данилевский (книга, 2020) слушать онлайн

В самом известном своем сочинении «РОССИЯ И ЕВРОПА» [1869] Н. Я. Данилевский выдвинул теорию «культурно-исторических типов», которая оказала огромное влияние на современную западную философию культуры и предвосхитила концепции локальных цивилизаций О. Шпенглера, А. Тойнби и др. История есть циклический процесс возникновения, расцвета и упадка сменяющих друг друга национальных культур с присущими им специфическими чертами в художественно-эстетической, нравственной, религиозной, экономической, социально-политической сферах. Критикуя европоцентристские установки и предостерегая об опасности денационализации культуры, Н. Я. Данилевский утверждает, что лишь альтернативный западному путь развития России и славянского мира приведет к самореализации славянских народов.



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