Росич. И пришел с грозой военной…. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"И пришел с грозой военной…" – фантастический роман Константина Калбазова, вторая книга цикла «Росич», жанр историческая фантастика, попаданцы. Пять лет… Пять долгих и вместе с тем стремительных лет трое друзей, неожиданно для себя оказавшиеся в России накануне Русско-японской войны, готовились к неизбежной войне. За это время они не раз преступали закон, не гнушаясь тяжкими преступлениями, они поставили в заклад свои жизни ради одной только цели – переломить ход истории, заставить ее изменить намеченный курс. Но достанет ли у них сил? Насколько они хорошо подготовились? Захочет ли старуха-история уступить или прокатится катком по тем, кто решил ей перечить? Все, что могли, они уже сделали, а дальше, как говорится, война план покажет.



Росич слушать на видеосервисе Wink.