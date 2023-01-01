Ромео должен повзрослеть. Татьяна Бочарова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Анна Акулова – мать-одиночка и преподаватель алгебры и геометрии в колледже. Ее боятся, ею восхищаются, ее уважают, но сторонятся. И лишь старшекурсник Сашка Дронов тайно и безответно влюблeн в молодую учительницу. Но он знает, что шансов у него нет… И вот в колледже появляется новый завхоз, бы�вший офицер в отставке, Дмитрий Клюев. Скоро в колледже начинают замечать, что Дмитрий неравнодушен к Анне, и – о, чудо – неприступная гордячка отвечает ему взаимностью. Анна счастлива с Клюевым и уже готова познакомить его с маленькой дочкой, как вдруг случается страшная трагедия…



Ромео должен повзрослеть слушать на видеосервисе Wink.