Романтическая повесть 1. Василий Жуковский,Антоний Погорельский,Михаил Погодин,Евдокия Ростопчина
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Романтическая повесть 1. Василий Жуковский,Антоний Погорельский,Михаил Погодин,Евдокия Ростопчина

Романтическая повесть 1. Василий Жуковский,Антоний Погорельский,Михаил Погодин,Евдокия Ростопчина (книга, 2010) слушать онлайн

2010, Аудиокнига
Психология, Классика18+

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Сюжет

Романтические повести первой половины XIX века, созданные писателями-москвичами (не обязательно уроженцами Москвы, но также и теми, кто по своей жизни и деятельности был с нею связан), повести, в которых описана Москва, представляют собой любопытную и своеобразную страницу русского романтизма. Аудиоверсии лучших из них вошли в данный сборник. Е.П.Ростопчина «Чины и деньги» – уже самим названием Е.П.Ростопчина подчеркнула главную идею повести. Имущественное неравенство стало причиной трагического исхода любви главных героев. В.А.Жуковский «Марьина роща» – это произведение осталось в творчестве Жуковского единственным опытом романтической прозаической повести. Писатель, как и каждый москвич того времени, посещал гулянья в Марьиной роще, проезжал по Троицкой дороге, любовался мостом Мытищинского водопровода. Все это было реальностью. И на основе этой реальности Жуковский создает легенду о прекрасной Марии, которая дала свое имя этой местности Москвы. А.Погорельский «Лафертовская маковница» – лучшая повесть, входящая в роман А.Погорельского «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», состоящей из самостоятельных повестей. Старуха маковница оказывается ведьмой, знающейся с нечистой силой. Она пытается выдать свою племянницу Машу замуж за оборотня, который обычно являлся людям в виде черного кота, а просить Машиной руки у ее родителей пришел в образе титулярного советника. Но Маша разглядела в нем нечистую силу, отказалась от замужества и потеряла сокровища, завещанные ей умершей теткой-колдуньей. М.П.Погодин «Черная немочь» – сын богатого купца от природы очень умный и развитый человек, хочет продолжить обучение. Но этому противится отец, который мечтает приставить своего сына к лавке. Молодой человек не видит другого выхода и решает покончить жизнь самоубийством… ©&&#8471; ИП Воробьев В.А. ©&&#8471; ИД СОЮЗ

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