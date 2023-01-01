Роман о Виолетте. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Прославленный эротический роман XIX века – «Роман о Виолетте» – впервые был выпущен в 1870 году в Лиссабоне издателем Боа-Виста с подзаголовком «Посмертное произведение Замаскированной знаменитости». Существуют различные версии авторства. По одним источникам, автор – Теофиль Готье, по другим – некая дама, выступающая под именем Манури д’Экто. Несмотря на то, что роман не подписан Александром Дюма, стиль Дюма-отца проглядывается в каждой странице этого автобиографического повествования. Прообразом Виолетты считается Генриетта Шевалье, вошедшая в жизнь писателя в 1838 году и родившая ему двух детей, но рано ушедшая из жизни. Воспоминанию о ней и своей молодости и был посвящен шестидесятилетним Дюма «Роман о Виолетте», который наряду с другими произведениями включен в его Полное собрание сочинений. В «Каталоге подпольных изданий 1923 года» произведение это классифицируется как «литературная находка и верное средство от фригидности». В неизменно пристойном стиле разворачиваются смелые любовные картины, нагнетание сладострастного накала происходит от главы к главе. Скрупулезность описания сапфических сцен ничуть не снижает их идеализированной грациозности. Этот литературный шедевр, осужденный в 1957 году за оскорбление нравственности, в наши дни занимает достойное место в библиотеке искушенных любителей литературы старше 18 лет. В качестве музыкального сопровождения в аудиокниге использована музыка Россини, Шуберта, Моцарта, Вивальди, Сен-Санса, Паганини, Листа, Шeнберга.



Роман о Виолетте слушать на видеосервисе Wink.