Роман о Виолетте. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Студия АРДИС предлагает взрослым слушателям познакомиться с необычной стороной творчества Александра Дюма – эротическим произведением «Роман о Виолетте». Этот литературный шедевр о порочной любви, о желании и страсти, об удовольствии физическом и духовном можно назвать своеобразным учебником чувственности, раскрывающим науку наслаждения женским телом. Смелые эротические сцены и подробное описание сексуальных утех и ласк придают «Роману о Виолетте» откровенный и пикантный оттенок, однако не превращают его в развратное или похотливое произведение и нисколько не уменьшают славу автора как писателя с многогранным и могучим талантом. «Роман о Виолетте» был опубликован в 1870 г. анонимно с подзаголовком «Посмертное произведение замаскированной знаменитости», однако стиль Дюма-отца проглядывается в каждой странице этого автобиографического повествования. [i]…Должен признаться моим будущим читателям, что в своих земных воплощениях я был великим грешником. Вот почему лучшее для меня утешение – созерцать среди встающих в моем воображении теней силуэты женщин. Та, что пробуждает сегодня мои дремлющие чувства…, носила на земле благозвучное имя Виолетта… Никому не ведомо, кого скрыл я под этим красивым псевдонимом. А значит, я волен откровенно описать историю нашей любви! Поистине, она неповторима!.. Целомудренные читатели, боязливые читательницы, страшащиеся назвать кота – котом, а Роле – мошенником, остановитесь вовремя: я писал не для вас. Пусть лишь те, кто понимает, любит и используе...Слушайте книгу.



Роман о Виолетте слушать на видеосервисе Wink.