Роли папы в воспитании и развитии эмоционального интеллекта. Виктория Шиманская (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Так исторически сложилось, что детьми занимаются женщины – мамы, тёти и бабушки. Как показывает практика, такой подход неблагоприятно влияет на развитие эмоционального интеллекта ребенка. Детям зачастую не хватает отцовского внимания. Воспитываясь только женщинами, они не чувствуют папу рядом с собой, а, значит, между ними не происходит необходимой духовной близости. Сделать отцов и детей ближе друг к другу поможет доктор псиологии – Виктория Шиманская.



Роли папы в воспитании и развитии эмоционального интеллекта слушать на видеосервисе Wink.