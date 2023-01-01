WinkАудиокнигиРоковые яйца. Михаил Булгаков
Роковые яйца. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Фантастика215 мин12+
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Сюжет
Гениальный и эксцентричный зоолог профессор Владимир Ипатьевич Персиков случайно обнаруживает удивительный феномен воздействия света красной части спектра на эмбрионы. Организмы, в момент развития облученные открытым лучом (например, зародыши в икринках), начинают развиваться гораздо быстрее и достигают более крупных размеров, чем «оригиналы». Кроме того, они отличаются агрессивностью и невероятной способностью стремительно размножаться. Как раз в то время по всей стране прокатился куриный мор, и один совхоз во главе с человеком по фамилии Рокк решает использовать открытие Персикова для восстановления поголовья кур…
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