Роковые яйца. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть «Роковые яйца» – произведение фантастическое и, вместе с тем, ужасающе реалистичное. Вы насладитесь атмосферой и духом повести, воплощенными в емком, многогранном «булгаковском» языке, яркой игре аллегорий и смысла, горьковатом и беспощадном юморе. Ученый Персиков разрабатывает луч жизни, способный многократно ускорять развитие живых существ. Этим открытием собирается воспользоваться заведующий совхозом Александр Семенович Рокк. Он выписывает из-за границы ящики куриных яиц. Вследствие роковой ошибки в совхоз присылают яйца змеи, крокодилов и страусов, которые расплодились, выросли до невероятных размеров и двинулись на Москву…



Роковые яйца слушать на видеосервисе Wink.