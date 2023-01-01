Роковая ампула. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Роковая ампула. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Роковая ампула. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

Сюжет

35-летний Сергей Каюров оказался меж двух огней. Его мать – Анна Михайловна, утверждала, что жена Сергея – Ирина – хотела убить свекра. Именно после укола Ирины отец Сергея оказался в коме. Ирина утверждала, что не виновата, она как обычно, взяла ампулу из коробочки с лекарствами отца. Психоаналитик посоветовал не искать виновника трагедии, а постараться сплотиться перед лицом беды. Сергей решил убедить мать в том, что она зря кипятится, но Анна Михайловна рассказала, что у Ирины был мотив для рокового шага. Ирина давно предлагала родителям Сергея продать их квартиру и купить домик в деревне, чтобы привозить туда пятилетнего сына Сергея и Ирины. Сергей попытался выяснить у жены правда это или нет, но Ирина, обиженная подозрениями, не смогла оправдать себя. Сергей поверил матери, и выгнал Ирину. Вскоре, видя, как жена страдает, Сергей начал сомневаться в своей правоте. Тогда Сергей вспомнил, как мать, во время очередного приступа ревности, угрожала отцу. Сергей понял, что в состоянии отца виновна мать, она и подложила Ирине другую ампулу – решил Сергей. Сергей и Анна Михайловна поссорились. Психоаналитик убедил Сергея в том, что в такой ситуации надо не ссориться, а помогать друг другу. Сергей и Ирина пришли к Анне Михайловне. Анна Михайловна попросила сына принести воды, Сергей зашел на кухню и увидел, что с ампулами играет его пятилетний сынишка, мальчик рассказал, что он и несколько дней назад перепутал ампулы. Только тогда Сергей понял, кто виновник состояния отца и как роковая ампула оказалась в руках его жены.

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