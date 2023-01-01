Рок-папа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Тамара Семенова попала в затруднительное положение после выхода в отставку из-за контузии мужа – боевого офицера. Вадим чувствовал себя беспомощным и ненужным, никак не мог найти работу, стал раздражительным и несдержанным. Единственной отдушиной для него было увлечение рок-музыкой. Но, самое главное, муж не мог найти общего языка с дочерью, которая считала его неудачником. Тамара оказалась между двух огней. Бесконечная дележка ноутбука, взятого Лидой в кредит, и периодически необходимого Вадиму для записи музыки, превратила уютный дом Семеновых в дом сумасшедший. Однажды Тамара решила пойти на один из самодеятельных концертов рок-группы Вадима, и там они встретили бывшего сослуживца Вадима Михаила, который вскоре пришел к Семеновым в гости. Михаил предложил Тамаре вместе заняться организацией записи выступления мужа, но поставил условие: Вадим пока ничего не должен знать. Тамара согласилась, так как считала своего мужа не способным решать серьезные вопросы и стремилась уберечь его от лишних волнений. Тревожило её лишь легкомыслие Михаила – он явно флиртовал с ней, а вскоре стало ясно, что он ещё и ухаживает за их дочерью Лидой. Тамара пыталась убедить дочь не сближаться с Михаилом, который имел репутацию ловеласа, но сама продолжала вести с ним тайные переговоры. Дочь подслушала телефонный разговор матери с Михаилом и стала подозревать, что у них роман. Тем временем, Вадим тоже начал ревновать жену к другу. Однажды, когда Тамара с Михаилом назначили деловую встречу на квартире Михаила, внезапно появились Лида и Вадим, которые выследили их. Вадим в порыве ревности ушел из дома, Лида перестала разговаривать с матерью, обвинив её в предательстве. Отвергнутая близкими людьми, Тамара поняла, что сама создала атмосферу недоверия в своей семье, согласившись из добрых побуждений действовать за спиной мужа и вместо него. В это же время выяснилось, что у Тамары и Вадима будет второй ребенок. Узнав об этом, дочь помирилась с матерью. Когда же, наконец, Михаил нашел сбежавшего друга, и Вадим вернулся домой, Тамара приняла решение больше не оберегать мужа от сложностей жизни и дать ему возможность самому действовать и принимать решения. Через некоторое время состоялась запись музыкального видеоклипа группы Вадима. Отставной офицер сумел сам решить все вопросы, его музыкальный талант, наконец, оказался востребованным. В семье Семеновых воцарился мир: Лида гордилась своим отцом, Вадим с нетерпением ждал рождения сына, а Тамара снова почувствовала себя счастливой женой сильного мужчины.



Рок-папа слушать на видеосервисе Wink.