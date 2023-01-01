Рогатый мамонт. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Беляев, безусловно, один из самых плодовитых советских фантастов. Два десятка романов и повестей, около сотни рассказов – часть из них была опубликована под псевдонимами и теперь, к сожалению, утрачена. Каждое произведение писателя было продумано с удивительной тщательностью, он не только раскрывал тайны науки, но и предвосхищал будущие открытия! Еще в самом начале ХХ века Беляев описал пластическую хирургию и пересадку лица, создание искусственных органов человека, управление погодой и роботов-слуг, криогенную заморозку и таблетки, улучшающие деятельность мозга. Кроме того, писатель посвятил много лет исследованию взаимодействия разума и души человека. Рассказы, представленные в этом сборнике, удивят слушателей неожиданными сюжетными поворотами.



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