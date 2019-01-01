WinkАудиокнигиРоды – просто. Беременность, роды, первые месяцы жизни малыша – о самом важном в жизни женщины. Лиза Мока
Роды – просто. Беременность, роды, первые месяцы жизни малыша – о самом важном в жизни женщины. Лиза Мока (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература264 мин12+
Сюжет
Эта аудиокнига для тех, кто ждет родов и мечтает сделать первый день рождения малыша праздником. Лиза Мока – популярный инста-блогер, которого читают более 600 тысяч мам и пап, доула и мама пятерых детей, – рассказывает в своей книге о самом главном событии в жизни любой женщины – появлении на с�вет малыша. Все самые передовые знания о родах – простым языком, с юмором и опорой на опыт автора. Первые признаки беременности, трудности и радости вашего нового положения, подготовка к родам, рождение малыша и первые месяцы жизни увеличившейся семьи – здесь вы найдете ответы на все свои вопросы.© Мока Л., 2018 © ООО «Издательство АСТ», 2019 ©
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