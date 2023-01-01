Родственный обмен. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Продавец аптеки Вероника Седых собирается замуж и рассчитывает, что отец оставит ей свою трехкомнатную квартиру, а сам переедет в однокомнатную квартиру ее жениха Максима Кострова. Но выясняется, что отец тоже собирается жениться. Вероника объявляет невесте отца Лере Зелениной войну и соглашается на предложение Максима познакомить Леру с его братом Игнатом, чтобы скомпрометировать в глазах отца Вероники его невесту. Но Лера не поддается на провокацию. Вскоре выясняется, что Максим когда-то ухаживал за Лерой, но она его отвергла. Вероника постепенно приходит к мысли, что их с Максимом затея могла причинить боль ее отцу, и пытается уговорить его оставить Леру в покое, но Максим твердо намерен довести дело до конца. Тем временем Игнат, вместо того, чтобы соблазнить Леру, всерьез влюбляется в Веронику, и братья становятся соперниками. Знакомство с Игнатом и вспыхнувшее к нему чувство помогают Веронике многое понять и переоценить. В частности – что любовь отца и Леры – настоящая, а она ошиблась в выборе жениха. Ее подозрения подтверждаются, когда Максим изготавливает фальшивую фотографию, где он и Лера изображены целующимися. Вероника расстаётся со своим женихом.



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