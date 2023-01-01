Родовое проклятье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

В семье Галины и Петра Зиминых большая проблема. Их дочь Алиса уже месяц не может спать из-за ночных кошмаров. Галина боится, что дочь стала жертвой родового проклятия. Однако психоаналитик уверен – причина Алисиных страхов имеет отношение не к семейным легендам, а к вполне реальным событиям, ставящим семью на грань развала…



Родовое проклятье слушать на видеосервисе Wink.