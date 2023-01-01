Родовое проклятье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Родовое проклятье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Родовое проклятье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

В семье Галины и Петра Зиминых большая проблема. Их дочь Алиса уже месяц не может спать из-за ночных кошмаров. Галина боится, что дочь стала жертвой родового проклятия. Однако психоаналитик уверен – причина Алисиных страхов имеет отношение не к семейным легендам, а к вполне реальным событиям, ставящим семью на грань развала…

Родовое проклятье слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология

Рейтинг