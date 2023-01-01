Родные люди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Светлана получила выгодное предложение – работу учителя в лицее в другом городе. Она не знала, стоит ли ей принимать это предложение, но муж Вадим убедил ее в том, что стоит ехать. Во-первых, он уже некоторое время сидел без работы, во-вторых, он обещал бдительно присматривать за их сыном Колей. Светлана приняла предложение лицея. Жила она у давнего друга детства Игоря и страшно скучала по семье. Раз в месяц муж приезжал, чтобы забрать часть ее зарплаты. Вскоре Светлана заметила, что муж холоден с ней. Светлана поделилась этим с Игорем, который неожиданно признался ей в любви. Светлана так испугалась его слов, что собрала вещи, отпросилась на работе и вернулась к семье. Дома она поняла, что напугало ее – где-то внутри она и сама была увлечена Игорем. Однако домашние не обрадовались возвращению Светланы, к тому же она страшно скучала по Игорю, однажды она согласилась на уговоры мужа и уехала обратно. Игорь убедил ее, что никогда больше не заговорит о своих чувствах. Но Светлана сама рассказала Игорю о том, что испытывает к нему. Игорь и Светлана стали любовниками. И однажды их тайну едва не раскрыл муж Светланы. Она поняла, что не готова ради любви расстаться с Вадимом. Светлана немедленно собрала вещи и вновь вернулась домой. На этот раз Светлана была неумолима в своем решении: остаться с семьей. Она сказала Игорю, что не любит его. Казалось, жизнь вернулась в прежнее русло, но с мужем они теперь жили, как соседи. Между ними не было близости. Вскоре Светлана поняла, что носит под сердцем ребенка Игоря. Она не видела другого выхода, кроме как сделать аборт. Мужу она соврала, что весь день будет занята по работе, а сама отправилась в больницу. По дороге она обратила внимание на влюбленную парочку, с ужасом она узнала мужа с какой-то девушкой. Светлана устроила Вадиму скандал. В тот же вечер он собрал вещи и ушел из дома. Светлана поехала в город к Игорю. Оказалось, что он в то же самое утро собирался ехать к ней. Светлана и Игорь помирились.



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