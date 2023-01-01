Родные и близкие. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Евгений со школьной скамьи был влюблен в Вику. Потом Вика поступила в институт в Москве, уехала, но через три года неожиданно вернулась. Евгенией с Викой поженились, скоро родился сын Илья. Они жили счастливо до тех пор, пока на пороге не появился Александр – руководитель крупной московский компании. С тех пор жизнь в семье Проценко изменилась. Надежда Юрьевна, мама Вики, всегда недолюбливала Евгения, а с появлением Александра стала склонять дочь к разводу с мужем. Виктория, привыкшая во всем слушаться свою мать, встречается с Александром. Евгений ревнует жену к Александру и не понимает позиции тещи. Надежда Юрьевна сообщает Евгению, что Илья – не его сын. Вика, выходя замуж за Женю, была беременна от Александра, но решила скрыть это. Евгений не хочет в это верить, но, даже поняв, что это правда, готов простить Викторию – он любит Илью, как своего сына. Виктория говорит Евгению, что хочет остаться с ним, но ее мать снова вмешивается и выгоняет Евгения из дома. Надежда Юрьевна не может допустить, чтобы ее дочь жила «в нищете». Евгений живёт у своей мамы, но скучает по жене и сыну. Он решает повидать их. Подойдя к квартире, Евгений случайно слышит разговор Надежды Юрьевны и Александра. Оказывается, Александр не любит Вику, и не собирался никуда ее увозить. Ему нужен только сын – Александр женат, но у них с женой нет детей. Александр предлагает устроить жизнь Вики, купить ей квартиру, при условии, что она отдаст ему ребенка. Евгений объясняет Александру, что не все можно купить за деньги. Евгений забирает Вику и Илюшу к своей матери, запретив Надежде Юрьевне видеться с ними. Но однажды Надежда Юрьевна не выдерживает и приходит в парк, где обычно гуляет семья Проценко. Евгений понимает, что и Вика соскучилась по маме. Он прощает Надежду Юрьевну.



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