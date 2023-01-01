Родной ребенок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Татьяне Жихаревой и ее жениху Дмитрию Ремезову подкинули под дверь трехмесячного младенца – с запиской от младшей сестры Татьяны, Дины, которая год назад сбежала из дома. Дмитрий потребовал, чтобы Татьяна отдала маленького Ваню в дом малютки, но Татьяна не хотела расставаться с родным племянником. Вскоре появилась Дина – она рассказала, что ее сожитель Виктор избивал ее, а потом выгнал. Поэтому она была вынуждена подкинуть сестре своего ребёнка. Дмитрий настаивает, чтобы Дина уехала, но Татьяна сдает их с Диной квартиру и не может расторгнуть с жильцами договор аренды, потому что Дина не работает, и ей надо на что-то жить. Дмитрий требует, чтобы Дина сама занималась сыном и нашла себе работу. Вскоре к Татьяне приходит отец ребёнка Виктор и просит отдать ему ребенка. Он рассказывает, что Дина была плохой матерью – пила, курила, а однажды он узнал, что она танцует стриптиз в ночном клубе. Татьяна решила, что Виктор лжет, но через несколько дней Дина появляется поздно ночью пьяной. Татьяна решает проверить, правду ли говорил Виктор, и находит сестру в стриптиз-клубе. Татьяна просит жильцов освободить квартиру и предлагает Дине переехать туда. Дина готова уйти – но без Вани: новый поклонник не знает, что у нее есть ребенок. Дмитрий, узнав, что Дина снова исчезла, оставив им сына, ставит перед Татьяной ультиматум – или она отдаст ребенка в дом малютки, или пусть уходит сама. Татьяна вынуждена обратиться к Виктору, тот с радостью забирает сына. Татьяна понимает, что Дмитрий не тот человек, за которого она хотела бы выйти замуж, и уходит от него. Она очень скучает по маленькому племяннику и звонит Виктору. Он говорит, что они с Ванечкой всегда будут рады видеть Татьяну.



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