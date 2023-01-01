Родимое пятно. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Мать Олеси Огневой – известная альпинистка Кира Огнева – два месяца назад погибла в снежной лавине. Олеся никак не может смириться со страшной потерей. Ей кажется, что через тех людей, которые были близки Кире, Олеся может продолжать разговаривать с матерью и видеть ее. Олеся расстается со своим женихом Андреем только потому, что он не знал Киру. Однако, чем больше Олеся общалась с людьми, близкими Кире, тем яснее понимала, что совсем не знала мать. От Наташи – лучшей подруги Киры, которую Олеся сделала своей подругой – она узнает, что уже несколько лет у матери был молодой любовник Никита. Встретившись с Никитой, Олеся понимает, что он с легкостью забыл мать и флиртует с Наташей. Отец Олеси – Владимир Петрович Огнев – знал об изменах жены и теперь, через 2 месяца после ее гибели, собирается жениться на своей подруге Маше Бережковой. Олеся уходит из дома. Ей кажется, что, уходя, мать поставила ей планку, которую она теперь должна преодолеть. Кира всегда поднималась наверх ради самого подъема, ради высоты. И любовь для нее тоже была восхождением. Но получалось, что пока Олеся искала мать в людях, которым она безразлична, она оттолкнула того, кто действительно любит ее. Олеся возвращается к Андрею, начав жить своей жизнью и перестав быть тенью своей матери. А вскоре Кира мирится с отцом.



Родимое пятно слушать на видеосервисе Wink.