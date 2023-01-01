Родила царица в ночь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Встретив Наталью, Дмитрий Барышев ушел от жены Валентины и поселился с новой возлюбленной. В тот день он подал заявление на развод. Наталья была счастлива, надеясь, что, закончив все формальности, Дмитрий переедет с ней к ее родителям. Но он не торопился с решением, Дмитрий переживал из-за дочери Леры, которая должна была остаться с Валентиной. Наталья, узнав об его сомнениях, рассказала о том, что проверила одну свою догадку. Наталья давно подозревала, что Лера неродная дочь Дмитрия, у девочки четвертая группа крови, между тем, как у обоих родителей первая. Отцом Леры был кто-то еще. Валентина убежденно заявила о том, что никого, кроме Дмитрия, у нее никогда не было. Но Дмитрий решил сделать анализ ДНК. Результаты его ошарашили, он и впрямь не имел к Лере никакого отношения. Дмитрий устроил скандал и сообщил Наталье, что сразу после получения развода готов уехать. Разозлившись, Валентина так же решила сделать анализ ДНК. Он подтвердил предыдущие результаты, но на этот раз Валентина проверила и свое родство. Судя по анализу, Лера была чужой и для своей матери. Поняв, наконец, что была совершена какая-то ошибка, и они воспитывали чужую дочь, Дмитрий и Валентина начали поиски своего ребенка. Вскоре им удалось узнать адрес женщины, которая рожала в ту же ночь, что и Валентина. Не предупредив бывшего мужа, Валентина одна отправилась по найденному адресу. Но там ее ожидало страшное известие – семья, в которую по ошибке попала их дочь, погибла, в той трагедии не стало и ребенка Барышевых. Общая боль сблизила Дмитрия и Валентину. Между тем, Наталья, видя, что Дмитрий отдаляется от нее, решила поспешить с переездом. Все вещи были собраны, билеты куплены. Дмитрий и Наталья должна были вот-вот отправиться на вокзал, но он решил напоследок заскочить к Валентине и Лере, чтобы попрощаться. Боясь отпустить Дмитрия одного, Наталья поехала с ним. Увидев бывшую жену и свою дочь, которая давно стала родной, он понял, что не может их бросить.



Родила царица в ночь слушать на видеосервисе Wink.