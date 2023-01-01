Робот-сыщик. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Из далеких глубин космоса прилетает на Землю настоящий робот-сыщик по имени Суп. Его миссия проста и одновременно невероятно трудна для выполнения – роботу-сыщику нужно выследить космического вора, похищающего… редких животных из земного зоопарка! На помощь Супу приходят ребята – Юра и его сестренка Лена. И вот след коварных преступников приводит робота-сыщика и его помощников туда, где стоит неведомый космический корабль, который готовится к старту…



Робот-сыщик слушать на видеосервисе Wink.