Робкий ангел возмездия. Юлия Ефимова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Маня Денисова жила с мыслью, что ангел-хранитель забыл про нее. Во всех сферах жизни у девушки был полный ноль или даже минус. Перед новым годом ее увольняют с работы, а своенравная тетушка требует срочно собраться всем в «родовом гнезде». В отчаянье Маня едет на дачу пораньше. Безобидное решен�ие влечет за собой череду жутких и запутанных событий. Кто друг? Кто враг? Мане придётся провести собственное расследование и узнать: кто из милых соседей убийца? Но именно после страшной бури выходит самое яркое солнце, зря Маня думала, что ангел про нее забыл, он просто робко стоял в очереди за её счастьем. оформление обложки CANVA.



Робкий ангел возмездия слушать на видеосервисе Wink.