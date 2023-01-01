Робин Гуд. Эскотт Линн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эскотт Линн – английская писательница конца XIX – начала XX века, автор историко-приключенческих произведений. Из них наиболее известно в России повествование о легендарном средневековом разбойнике. Полное название книги – «Робин Гуд и его весeлые друзья». О Робине Гуде сложены баллады, написаны романы, поставлены спектакли и сняты фильмы. Главный герой этих произведений мало походит на своих реальных прототипов. На страницах книг, на театральных подмостках и киноэкранах предводитель шайки лесных разбойников благороден и щедр: он заставляет раскошелиться богачей, а отнятые у них деньги и ценности раздаeт обездоленным. Таков и герой Эскотт Линн. Автор настолько живо и захватывающе рассказывает о приключениях Робина Гуда, что еe история, несомненно, заинтересует как взрослых, так и детей. Прослушайте аудиоверсию увлекательного повествования.



Робин Гуд слушать на видеосервисе Wink.