WinkАудиокнигиРитуал. Марина и Сергей Дяченко
Ритуал. Марина и Сергей Дяченко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези520 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Она – прекрасная принцесса, но безобразна. Он – свирепый дракон, но человечен. Оба они выламываются из клетки ритуалов, жестоких либо лицемерных, оба проигрывают войну против мира, где искренность смешна, а любовь невозможна… Но проигрывают ли? Марина и Сергей Дяченко считают «Ритуал» самым романтическим своим произведением.
Ритуал слушать на видеосервисе Wink.