Ритуал. Марина и Сергей Дяченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Она – прекрасная принцесса, но безобразна. Он – свирепый дракон, но человечен. Оба они выламываются из клетки ритуалов, жестоких либо лицемерных, оба проигрывают войну против мира, где искренность смешна, а любовь невозможна… Но проигрывают ли? Марина и Сергей Дяченко считают «Ритуал» самым романтическим своим произведением.



Ритуал слушать на видеосервисе Wink.