Римские папы. Наталия Басовская
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Римские папы. Наталия Басовская

Римские папы. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Русская литература206 мин12+
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Сюжет

Наталия Ивановна Басовская – доктор исторических наук, профессор, историк-медиевист. В последние годы Наталия Ивановна уделяет большое внимание просвещению в области исторического знания: она ведет программу «Все так!» на радиостанции «Эхо Москвы» и читает лекции в проекте «Академия» на телеканале Культура.

Римские папы слушать на видеосервисе Wink.

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