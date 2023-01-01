Римские папы. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наталия Ивановна Басовская – доктор исторических наук, профессор, историк-медиевист. В последние годы Наталия Ивановна уделяет большое внимание просвещению в области исторического знания: она ведет программу «Все так!» на радиостанции «Эхо Москвы» и читает лекции в проекте «Академия» на те�леканале Культура.



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