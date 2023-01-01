WinkАудиокнигиРикки – Тикки – Тави. Редьярд Джозеф Киплинг
Рикки – Тикки – Тави. Редьярд Джозеф Киплинг (книга, 2010) слушать онлайн
2010, Аудиокнига
Сказки6+
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Сюжет
Чудесный рассказ об удивительном зверьке – мангусте с забавным именем Рикки-Тикки-Тави. Он бесстрашно встает на защиту своих друзей от опасных врагов. Коварные и беспощадные змеи Наг и Нагайна способны напугать кого угодно одним своим видом. Но отважный Рикки-Тикки-Тави готов к решающей схв�атке.
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