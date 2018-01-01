Ричард Длинные Руки – паладин Господа. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского «Паладин Господа» – третью в серии «Ричард Длинные Руки». Рыцари – соль и цвет человечества, самая благородная его часть. Однако и в этой элите есть своя элита – паладины. Их очень мало, но это люди, отмеченные особым даром, недоступным простым смертным. Ричард становится паладином, а это значит, что он может теперь гораздо больше, чем умел. И теперь он знает свою силу, свои возможности. Теперь он не уступит ни черным магам, ни королю эльфов, ни самому Сатане. По крайней мере, он так считает… Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Ричард Длинные Руки – паладин Господа слушать на видеосервисе Wink.