Результат. Бизнес-роман о том, как стать предпринимателем, заработать денег и не сойти с ума. Михаил Дашкиев,Артем Сенаторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Результат» – это бизнес-роман. То есть художественное произведение с вшитыми предпринимательскими смыслами. Да, здесь есть персонажи, диалоги, сюжет. И в то же время – это нечто твердое. То, что читатель может взять в жизнь и применить с пользой для себя. Главный герой – обыкновенный парень, который не знал, что делать с жизнью. Его удивляли и настораживали советы друзей по поводу того, как распорядиться будущим. Как будто все вокруг сговорились – говорят штампами, думают стереотипами, верят иллюзиям. И вот, после очередного эпизода непонимания окружения, герой решает изменить… нет, не мир или общество. Себя – для начала. И парень пускается в приключение под названием «Создай свой бизнес». Это не весенняя прогулка и не путешествие первым классом. Уж скорее «американские горки» – без страховки и гарантий того, что вернешься целым и невредимым.



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