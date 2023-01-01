Резонанс. Осмысление. Как работают резонансные медицина и психология. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Резонансная медицина – это новое направление диагностики и терапии, в котором используется воздействие на организм электромагнитного поля или переменного электрического тока низкой интенсивности и резонансной частоты. Ценность открытия резонансной медицины для науки сравнима с изобретением микроскопа. Это направление, можно сказать, открывает нам окно в организм. Наше тело, психика и духовность больше не являются ни белыми пятнами, ни черными дырами для врача или медицинского психолога – специалиста в области вегето-резонансного тестирования (ВРТ). Организм дает беспрецедентную обратную связь. А как радостно он откликается на резонансную терапию, как торопится перейти от одного очага патологии к другому!



Резонанс слушать на видеосервисе Wink.