Рэйки для гармонизации: чакр, кармы, тонких тел. Атма Ручира (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

В переводе с японского языка иероглиф Рэйки раскладывается на два слова: Рэй – божественная и Ки – энергия. Это значит, что когда вы входите в поток энергии Рэйки – вы впускаете в себя энергию божественного замысла и получаете возможность вернуться в свое идеальное эталонное состояние: быть здоровыми и счастливыми. В книге Атмы Ручиры – учителя Рэйки и основателя Школы Тантры-Рэйки вы: ● узнаете, что такое Рэйки и как происходит подключение к потоку этой энергии; ● поймете, за какие жизненные программы отвечает каждая из семи чакр – психоэнергетических центров в теле человека, и как с помощью Рэйки можно наполнить энергией заблокированные чакры. Это позволит решить проблемы во всех сферах: здоровье, любовь, общение, карьера; ● научитесь определять сбои в сценариях судьбы и улучшать их благодаря специальным медитациям. Таким образом вы гармонизируете свою карму и избавитесь от психологических травм, комплексов и деструктивных установок. Теоретический материал подкреплен 22 уникальными авторскими медитациями. Благодаря Рэйки духовность приходит в вашу жизнь, обогащая ее гармонией и взаимопониманием с людьми и миром.



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