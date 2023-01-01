WinkАудиокнигиРеволюция растений. Стефано Манкузо
Революция растений. Стефано Манкузо (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн316 мин12+
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Сюжет
Новая книга Стефано Манкузо также посвящена уникальным и неожиданным возможностям растений. Жизнь в экстремальных условиях, защитная маскировка от хищников, передвижение, без потребления энергии, наконец, манипуляция животными и людьми – вот лишь то немногое, о чем рассказывает талантливы�й ученый.
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