Ревнует- значит любит. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
Сюжет
Нелли согласилась выйти замуж за Игоря через три месяца после знакомства, без большой любви. Она поддалась убеждениям матери Полины Антоновны, что в счастливой паре всегда так: один – любит, а другой – позволяет себя любить. А в том, что Игорь очень любит Нелли, Полина Антоновна не сомневалась. Она напомнила дочери, как тяжело им пришлось после того, как из семьи ушел отец Нелли. Теперь мать мечтает, чтобы у дочки была крепкая семья и надежный тыл. А замужем за Игорем она будет как за каменной стеной. Правда, за первый же год семейной жизни выяснилось, что у Игоря есть один серьезный недостаток – он патологически ревнив. Его первая жена изменяла ему и ушла к другому мужчине. И Игорь потерял веру в порядочность женщин вообще. Но мать снова убедила Нелли, что если ревнует – значит, любит. Однако ревность мужа перешла границы разумного. Увидев Нелли, весело беседующую с коллегой Сергеем, Сергей закатил сцену ревности и попросил ее бросить работу – ведь он может достойно обеспечивать семью. Нелли согласилась. Но быстро поняла, что без работы она просто не знает, чем себя занять. К тому же Игорь начала ограничивать ее в финансах. Однажды, узнав, что Нелли общалась с Сергеем по телефону, Игорь просто выбросил ее телефон, купив взамен новый. Таким образом, он ограждал жену от всех неугодных ему контактов. В это время Сергей попросил Нелли о встрече и признался, что уже давно любит ее. Нелли и сама уже была давно неравнодушна к Сергею, но запретила себе даже думать об этом, потому что для нее семья – это святое. Нелли напомнила Сергею, что она замужем, и попросила больше не поднимать эту тему. Встречу Нелли с Сергеем выследил Игорь и устроил безобразный скандал и драку. Нелли ушла к матери. Полина Антоновна уговорила дочь простить мужа и вернуться в семью. Нелли поддалась на уговоры матери. Но, вернувшись домой, застала мужа с женщиной. Ее ревнивый муж сам ей изменял, и не считал это ненормальным, потому что он мужчина, а мужчинам можно! Нелли окончательно рассталась с Игорем. Она позвонила Сергею и попросила его помочь вернуться на работу. Сергей с радостью согласился.
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