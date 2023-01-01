Ревнивец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Игорь Битов пребывал в депрессии. Прошло четыре месяца с тех пор, как его уволили по сокращению штатов из банка, где он работал вместе с женой Ольгой. Теперь Игорь никак не мог найти работу. У него начались разногласия с женой, которая предлагала мужу устроиться на любую работу, или обратиться на биржу труда за пособием. Однако он упорно искал вакансию по специальности. Игорь понимал, что раздражает жену. Он заметил, что она все чаще задерживается на работе и отдаляется от него. Вскоре Игорь случайно узнал от секретаря Даши, что сразу после его увольнения, Ольге предложили возглавить филиал банка, хотя на эту должность претендовал другой кандидат. Сопоставив факты, Игорь решил, что у Ольги роман с вице-президентом компании Сергеем, который просто устранил соперника. Он ворвался в кабинет Сергея и устроил ему скандал, который едва не стоил карьеры жене. Ольга убедила Игоря, что это его фантазии, а Сергей и Дарья официально объявили о своей помолвке. Они помирились, но Ольга дала мужу новый повод для ревности. По дороге из филиала, она с Сергеем заехала домой за флэш-картой. Игорь устроил скандал, решив, что она привела любовника, зная, что муж будет на собеседовании. Игорь и Ольга оказались на грани развода. Им помогла Дарья, благодаря которой Игорь понял, что Ольга и Сергей всего лишь друзья и коллеги. Игорь попросил у них прощения и сообщил, что удачно прошел собеседование и выходит на работу в компанию своей мечты.



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