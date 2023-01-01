Ревнивая печаль. Анна Берсенева (книга, 2020) слушать онлайн

«Ревнивая печаль» автора тонкой психологической прозы Анны Берсеневой – вторая часть трилогии, по которой был снят сериал «Слабости сильной женщины». Лера Вологдина – взрослая самостоятельная девочка. К тридцати она успела поставить на ноги туристическую фирму, родить дочку, которой теперь уже пять, выйти замуж за любимого человека и забеременеть от него вторым ребенком. Известному дирижеру и скрипачу Мите принадлежит вся ее душа. Так обычно и заканчиваются сказки – счастливой свадьбой, правда? Но в реальной жизни все совсем иначе. Настолько много в Митиной жизни своего, отдельного, непонятного Лере… Он любит ее, но почему же так страшно, что он возьмет и исчезнет? Прежде она и не знала, оказывается, как мучительна бывает ревность, как разрушительна ее сила, и как трудно бывает бороться за счастье, которое, казалось, уже у тебя в руках.



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