Реванш. Вячеслав Кумин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Прошло чуть больше ста лет от Исхода. Люди на своей новой родине живут как умеют, ну а то что они воюют, что ж, такова их природа. Но враги землян жаждут реванша, они готовятся к нему зачастую руками землян, которые не подозревают об этом, добывая себе необходимые для жизни ресурсы. Но удастся ли им осуществить свой реванш, подготовка которого уже вышла на финишную прямую?



Реванш слушать на видеосервисе Wink.