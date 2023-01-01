Реванш. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
Сюжет
11 лет назад студент Сергей Дружинин по глупости похвастался перед своим приятелем Петром Юдиным победой над Ириной, в которую они оба были влюблены. Ирина случайно услышала этот разговор и порвала отношения с Сергеем. Он переехал в другой город. Теперь, приехав на родину, он случайно столкнулся с Ириной на улице. Выяснилось, что она замужем за тем самым Петром Юдиным, и у них есть дочь Наташа. Сергей чувствует, что в нем вновь вспыхнули былые чувства к Ирине, но она не хочет с ним общаться. Сергей обвиняет Петра в том, что тот воспользовался его отсутствием, чтобы жениться на Ирине. Петр рассказывает, что женился на Ирине лишь после того, как она родила ребенка без мужа, а Наташа на самом деле – дочь Сергея. Сергей решает, что Петр просто вымогает у него деньги, потому что семья Юдиных живет очень скромно, а он – человек обеспеченный. Сергей хочет увезти к себе Ирину и свою дочь, но Ирина отказывается наотрез. Тем временем к Сергею приезжает его невеста Алина. Она хочет сообщить что-то очень важное, но ему не до нее – он занят «покорением» Ирины. В этот момент выясняется, что Петр, муж Ирины, тяжело болен, и нужны деньги на дорогостоящую операцию. Ирина вынуждена обратиться за помощью к Сергею. Он понимает, что она не может бросить мужа, потому что тот болен, но готов дать ей необходимую сумму взамен на обещание вернуться к нему, когда Петру станет лучше. Ирина объясняет, что любит своего мужа, и отказывается от помощи Сергея. Во время этого объяснения их застает Алина. Приревновав Сергея к Ирине, она уезжает. Оказывается, она приезжала, чтобы сказать Сергею о том, что у них будет ребенок. Сергей, наконец, понимает, что, пытаясь вернуть прошлое, чуть не погубил свое будущее. Он приносит Петру деньги на операцию, прощается с Ириной и едет домой, к Алине.
Реванш слушать на видеосервисе Wink.