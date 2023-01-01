Республика чая. История создания бизнеса в письмах его основателей. Мел Зиглер, Патрисия Зиглер, Билл Розенцвайг. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Проницательная переписка между Мелом Зиглером, его женой Патрисией и их новым партнером Биллом Розенцвайгом может стать картой для начинающего предпринимателя.

Изобретение продукта, разработка плана и позиционирования, мысли о конкурентах и главной идее бизнеса соседствуют здесь с историей пути самого Билла, который проникся идеей, но не сразу нашел силы полностью посвятить себя ее воплощению.

Что стало для него поворотным моментом? Как создать бизнес, когда бывалые игроки отговаривают? Что может по-настоящему дифференцировать идею в конкурентном поле? Об этом и многом другом узнайте в новом вдохновляющем саммари.



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