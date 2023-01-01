Решение общественных проблем. Как улучшить наше правительство и изменить мир. Бет Новек. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Решение общественных проблем» — идеальная настольная книга для тех, кто хочет сделать мир лучше, совершенствуя государственные институты и их взаимодействие с гражданами. Руководство от выдающегося практика по координации открытого правительства и сетевых сообществ пошагово объясняет, как работать с информацией об общественных проблемах, анализировать их причины, привлекать инициативных граждан, организовывать совместную деятельность с партнерами и проверять результативность решений. Подробные рекомендации сочетаются с практическими упражнениями, так что с помощью книги можно сразу создать работающий план по улучшению жизни людей и применить его в деле.



Решение общественных проблем слушать на видеосервисе Wink.