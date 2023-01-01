Рене. Франсуа Рене де Шатобриан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Франсуа Рене де Шатобриан – французский писатель и государственный деятель, один из основателей романтизма. В повести «Рене, или Следствия страстей» впервые во французской литературе выведен образ разочарованного героя-страдальца. Утративший идеалы, лишeнный цели, разуверившийся в жизни и лелеющий свою скорбь молодой аристократ Рене обрeл европейскую славу и стал прототипом целой плеяды меланхолических героев романтизма, больных «недугом века». Повесть «Рене» была напечатана в составе трактата «Гений христианства» (1802) как приложение к главе «О смутности страстей», в которой Шатобриан так описывает этот недуг: «Мы познаeм разочарование, ещe не изведав наслаждений, мы ещe полны желаний, но уже лишены иллюзий. Воображение богато, обильно и чудесно существование скудно, сухо и безотрадно. Мы живeм с полным сердцем в пустом мире и, ничем не насытившись, уже всем пресыщены»…



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