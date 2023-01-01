Ремонт по соседству. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Врача-травматолога Ольгу очень раздражал начавшийся недавно ремонт в соседней квартире. Из-за постоянного шума она не могла ни отдохнуть после ночного дежурства, ни приятно провести время со своим любовником, женатым коллегой Павлом. Не выдержав, Ольга отправилась выяснять отношения с мастером, и они поскандалили. По недоразумению, мастер Михаил принял Ольгу за стриптизершу из ночного клуба. На следующем свидании Павел вырубил пробки в соседней квартире, из-за этого у мастера сгорела новая дрель. Михаил пришёл требовать возмещения ущерба. Ольге с трудом удалось урегулировать конфликт. Вскоре, в одно из Ольгиных дежурств, Михаил пришёл к ней на приём с пораненной рукой. Он сильно смутился, когда увидел Ольгу в кабинете в белом халате. Михаил извинился за недоразумение и сказал, что будет делать перерывы в работе, если ей нужно отдохнуть после ночного дежурства. Михаил стал ходить к Ольге на перевязки и оказывать ей знаки внимания, которые Ольге были приятны. Это очень не понравилось Павлу, который встретил Михаила в поликлинике. Однажды в квартире у Ольги сорвало кран, и Михаил помог устранить неполадку. Благодарная Ольга пригласила Михаила на обед, и тот с радостью согласился. Однако заявился Павел и устроил Ольге скандал. Оскорблённая Ольга выгнала Павла и порвала с ним отношения. Ольга чувствовала симпатию к Михаилу. Ей было с ним легко и интересно. Неожиданно Павел решил уйти из семьи и переехать к Ольге. Жизнь с Павлом оказалась вовсе не такой счастливой, как ей представлялось. Он не помогал по хозяйству, тратил все деньги на своих детей, всё свободное время проводил в семье, и Ольга снова почувствовала себя одинокой. Её влечение к Павлу прошло, и она поняла, что совершила ошибку, позволив ему переехать к ней. В один из вечеров Павел не пришёл ночевать, и Ольга предложила ему вернуться в семью. Ольга поняла, что скучает по Михаилу, но ремонт по соседству был закончен, а на её звонки мастер не отвечал. Ольга решила его разыскать через хозяев квартиры, в которой он делал ремонт. Неожиданно дверь открыл сам Михаил. Ольга смущённо поведала ему, что рассталась с Павлом и предложила Михаилу переехать к ней, чтобы не скитаться по объектам. Михаил признался, что он и есть новый Ольгин сосед, и делал ремонт в собственной квартире. Михаил сделал Ольге предложение: пожениться и объединить их квартиры в одну. Ольга радостно согласилась.



Ремонт по соседству слушать на видеосервисе Wink.