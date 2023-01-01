Ремонт по соседству. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Ремонт по соседству. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Ремонт по соседству. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство31 мин16+

Сюжет

Врача-травматолога Ольгу очень раздражал начавшийся недавно ремонт в соседней квартире. Из-за постоянного шума она не могла ни отдохнуть после ночного дежурства, ни приятно провести время со своим любовником, женатым коллегой Павлом. Не выдержав, Ольга отправилась выяснять отношения с мастером, и они поскандалили. По недоразумению, мастер Михаил принял Ольгу за стриптизершу из ночного клуба. На следующем свидании Павел вырубил пробки в соседней квартире, из-за этого у мастера сгорела новая дрель. Михаил пришёл требовать возмещения ущерба. Ольге с трудом удалось урегулировать конфликт. Вскоре, в одно из Ольгиных дежурств, Михаил пришёл к ней на приём с пораненной рукой. Он сильно смутился, когда увидел Ольгу в кабинете в белом халате. Михаил извинился за недоразумение и сказал, что будет делать перерывы в работе, если ей нужно отдохнуть после ночного дежурства. Михаил стал ходить к Ольге на перевязки и оказывать ей знаки внимания, которые Ольге были приятны. Это очень не понравилось Павлу, который встретил Михаила в поликлинике. Однажды в квартире у Ольги сорвало кран, и Михаил помог устранить неполадку. Благодарная Ольга пригласила Михаила на обед, и тот с радостью согласился. Однако заявился Павел и устроил Ольге скандал. Оскорблённая Ольга выгнала Павла и порвала с ним отношения. Ольга чувствовала симпатию к Михаилу. Ей было с ним легко и интересно. Неожиданно Павел решил уйти из семьи и переехать к Ольге. Жизнь с Павлом оказалась вовсе не такой счастливой, как ей представлялось. Он не помогал по хозяйству, тратил все деньги на своих детей, всё свободное время проводил в семье, и Ольга снова почувствовала себя одинокой. Её влечение к Павлу прошло, и она поняла, что совершила ошибку, позволив ему переехать к ней. В один из вечеров Павел не пришёл ночевать, и Ольга предложила ему вернуться в семью. Ольга поняла, что скучает по Михаилу, но ремонт по соседству был закончен, а на её звонки мастер не отвечал. Ольга решила его разыскать через хозяев квартиры, в которой он делал ремонт. Неожиданно дверь открыл сам Михаил. Ольга смущённо поведала ему, что рассталась с Павлом и предложила Михаилу переехать к ней, чтобы не скитаться по объектам. Михаил признался, что он и есть новый Ольгин сосед, и делал ремонт в собственной квартире. Михаил сделал Ольге предложение: пожениться и объединить их квартиры в одну. Ольга радостно согласилась.

Ремонт по соседству слушать на видеосервисе Wink.

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