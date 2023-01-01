WinkАудиокнигиРелигии Востока. Конфуцианство, буддизм и даосизм. Василий Васильев
Религии Востока. Конфуцианство, буддизм и даосизм. Василий Васильев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература514 мин12+
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Сюжет
Аудиокнига «Религии Востока. Конфуцианство, буддизм и даосизм» – занимает почeтное место в литературе по востоковедению. Еe автор – Василий Павлович Васильев (1818–1900) – известный российский учeный-китаист второй половины XIX века, один из лучших знатоков восточных языков и религий, стоявший у истоков отечественной востоковедческой школы. В. П. Васильев долгое время жил в Китае, изучал культуру, историю, литературу, философию Востока. Перед вами первое на русском языке капитальное исследование в области трeх религиозно-философских систем Китая, трeх великих учений – конфуцианства, даосизма и буддизма.
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