Сюжет

Аудиокнига «Религии Востока. Конфуцианство, буддизм и даосизм» – занимает почeтное место в литературе по востоковедению. Еe автор – Василий Павлович Васильев (1818–1900) – известный российский учeный-китаист второй половины XIX века, один из лучших знатоков восточных языков и религий, стоявший у истоков отечественной востоковедческой школы. В. П. Васильев долгое время жил в Китае, изучал культуру, историю, литературу, философию Востока. Перед вами первое на русском языке капитальное исследование в области трeх религиозно-философских систем Китая, трeх великих учений – конфуцианства, даосизма и буддизма.



Религии Востока слушать на видеосервисе Wink.