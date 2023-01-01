Реки. Евгений Гришковец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Реки" – первая повесть Евгения Гришковца. Как и все, что делает Гришковец, «Реки» – произведение пронзительное и очень теплое. Для тех, кто находит причины жить там, где родился и для тех, кто нашел причины, чтобы уехать. О странном чувстве Родины. О странных системах координат во времени и пространстве, вызывающих у нас улыбку или же заставляющих плакать. Это повесть о ненаписанном. Повесть, объем которой дает ваша собственная история. «Я записал свой текст уже больше трeх лет назад. И вот только теперь она выходит в продажу. Почему так долго? А просто не хотелось начитать обычную аудиокнижку. Очень хотелось получить произведение, напоминающее своим звучанием те старинные радиоспектакли, которые зимними, пасмурными сибирскими морозными днями завораживали, погружали в мечтательную полудрeму, раздвигали стены наших маленьких квартир, уносили куда-то фантазиями». Евгений Гришковец



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