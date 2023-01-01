Река жизни. Александр Куприн
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Река жизни. Александр Куприн

Река жизни. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика70 мин12+

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Сюжет

«Хозяйская комната в номерах „Сербия“. Желтые обои два окна с тюлевыми грязными занавесками между ними раскосое овальное зеркало, наклонившись под углом в 45 градусов, отражает в себе крашеный пол и ножки кресел на подоконниках пыльные, бородавчатые кактусы под потолком клетка с канарейкой. Комната перегорожена красными ситцевыми ширмами. Меньшая, левая часть – это спальня хозяйки и ее детей, правая же тесно заставлена всякой случайной разнофасонной мебелью, просиженной, раскоряченной и хромоногой…»

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