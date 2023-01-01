Регрессивный гипноз. Погружение. Можно использовать для самостоятельных практик.. Александр Владимирович Фомин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Регрессивный гипноз. Пример гипнотического погружения в фазу наитие. Медитацию можно использовать для самостоятельных практик. Психологическая регрессия – это возвращение в памяти назад, в прошлое.Это путешествие в детские воспоминания, в забытые события юношества, приятные или не очень, через свои состояния, переживания, эмоции и образы. В таком путешествии нет времени, пространства и скорости, по этому можно погрузиться в прошлое и убрать многое, что мешает качественно жить в настоящем.



Регрессивный гипноз слушать на видеосервисе Wink.