WinkАудиокнигиРегрессивный гипноз. Погружение. Можно использовать для самостоятельных практик.. Александр Владимирович Фомин
Регрессивный гипноз. Погружение. Можно использовать для самостоятельных практик.. Александр Владимирович Фомин (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Психология, Эзотерика41 мин18+
Сюжет
Регрессивный гипноз. Пример гипнотического погружения в фазу наитие. Медитацию можно использовать для самостоятельных практик. Психологическая регрессия – это возвращение в памяти назад, в прошлое.Это путешествие в детские воспоминания, в забытые события юношества, приятные или не очень, через свои состояния, переживания, эмоции и образы. В таком путешествии нет времени, пространства и скорости, по этому можно погрузиться в прошлое и убрать многое, что мешает качественно жить в настоящем.
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